Nachdem unbekannte Täter am vergangenen Wochenende durch die Schwegenheimer, Haupt- und Germersheimer Straße in Lingenfeld gezogen sind und Figuren sowie Schilder der Bürgerinitiative „Lebenswertes Lingenfeld“ zerstört haben, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Täter verschoben auch Elemente einer Fahrbahnverengung am nördlichen Ortseingang. Die Ortsgemeinde und die Bürgerinitiative setzen sich seit einiger Zeit für eine Verkehrsberuhigung in den Hauptstraßen ein und werben dort dafür, freiwillig Tempo 30 zu fahren. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, seien Hinweise eingegangen, denen die Beamten nun nachgehen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte er sich nicht näher dazu äußern.