Gegen eine pädagogische Fachkraft einer Kindertagesstätte ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Dabei steht der Vorwurf des Kindesmissbrauchs im Raum. Das teilte der Träger der Kita jetzt in einem Schreiben an die Eltern mit.

Ende Mai hätten Eltern einen entsprechenden Vorwurf geäußert und Anzeige erstattet. Von Seiten des Trägers seien alle zuständigen Stellen informiert worden, darunter das Jugendamt. Die pädagogische Fachkraft, gegen die sich der Vorwurf richtet, sei zu diesem Zeitpunkt krankgeschrieben gewesen. Danach sei die Fachkraft mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt worden, heißt es in dem Schreiben an die Eltern. Es gelte ein Verbot, die Einrichtung zu betreten und Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. In der Folge gab es zwei Elternabende in der Kita. Anfang und Mitte Juli wurde jeweils ein weiterer Vorwurf erhoben.

„Die Ermittlungen wurden aufgenommen und laufen noch“, sagt Staatsanwältin Angelika Möhlig auf Anfrage der RHEINPFALZ. Allerdings bestehe kein dringender Tatverdacht, die betreffende Fachkraft musste nicht in Untersuchungshaft. Nun müsse geprüft werden, ob die Angaben belastbar seien und die Schilderungen einen sogenannten „Erlebnishintergrund“ haben. Träger und Staatsanwaltschaft weisen darauf hin, dass bis zum Abschluss der Ermittlungen die Unschuldsvermutung gilt.