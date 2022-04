Gefärbte Eier von Hühnern aus Freilandhaltung bietet die Jugend der Lingenfelder Dorfmusikanten nach zweijähriger Pause wieder an: Zehn Eier kosten 4,50 Euro. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Zudem werden Spenden für die Ukraine gesammelt. Bestellen kann man bis Donnerstag, 7. April, per E-Mail jugendleitung@lingenfelder-dorfmusikanten.de oder telefonisch: 0157 58759017. Bestellte Eier können am Gründonnerstag, 14. April, 17 bis 18 Uhr, am evangelischen Gemeindesaal abgeholt werden. Dort werden auch Blutwurst und Schwartenmagen verkauft.