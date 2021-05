Seit vielen Jahren stehen drei Lustadter Familien rund um den 1. Mai in ihrem Stand auf dem Handkees-Platz im Maiblumenwald und verkaufen Handkees. Dieses Jahr ist das nicht möglich. Aber ganz auf den Handkees zu verzichten, fällt vielen schwer. Erinnerungen.

Da die Absage des diesjährigen Handkeesfescht bereits frühzeitig erfolgte, hatten alle drei Handkees-Familien, Familie Kirschbaum, Familie Hirl-Breßler und Familie Gamber noch nicht mit den Vorbereitungen begonnen. Alle drei bekommen ihren Handkees von einer kleinen Molkerei in Hessen. Dort muss die Bestellung mindestens sechs bis acht Wochen vor der Lieferung eingehen, damit die Reifezeit eingehalten werden kann.

Ausfall des Festes stimmt traurig

Bei Familie Kirschbaum beginnen die Vorbereitungen etwa vier Wochen vor Festbeginn. Karl Kirschbaum verrät, dass es mit Handkees etwa so wie mit neuem Wein ist, „er muss für einen bestimmten Tag gut sein“. Deshalb wird der Handkees bei Familie Kirschbaum zuhause 14 Tage lang gehegt und gepflegt. In Eimer sitzend wird der Handkees mal bei Kälte warm und mal beim Wärmen kaltgestellt. „Man muss den Reifeprozess genau beobachten“, erklärt Kirschbaum. Trotz seiner über 80 Jahre, steht Karl Kirschbaum Jahr für Jahr im Stand, der bereits seit 1950 von der Familie betrieben wird. Zwar mache ihm der diesjährige Ausfall nicht allzu viel aus, trotzdem sei er traurig.

Gerne auf dem „Loschter Handkeesfescht“ dabei ist auch Familie Hirl-Breßler. Mit den jüngsten Mitgliedern der Familie, den Kindern Fritzi, Emma und Theo ist bereits die fünfte Generation auf dem Fest vertreten. Joachim Hirl sieht das Handkeesfescht immer wie ein Familientreffen, bei dem gearbeitet wird. „Wir sind auf engstem Raum mehrere Stunden zusammen, haben dabei viel Spaß und streiten nie.“ Hirl kann trotz des Ausfalls nicht auf Handkees verzichten. „Seit 59 Jahren schon gibt es bei mir Jahr für Jahr Handkees, dann muss es ihn natürlich auch dieses Jahr geben“, erzählt er lachend. Jeden zweiten, dritten Tag verspeise er aktuell Handkees, aber nicht nur klassisch wie auf dem Fest auf dem Brot, sondern auch einmal mit Kartoffeln. Der gelernte Koch hat sich auch für den Handkees, der nach dem Fest noch übrig ist, schon einiges einfallen lassen. So kreierte er beispielsweise eine Handkees-Suppe. Er räumt aber ein, dass innerhalb der Familie unter dem Jahr kaum Handkees verspeist wird. „Der Geruch ist sehr langanhaltend, der reicht für eine Weile aus.“

Jüngere mögen Handkees nicht so sehr

Gerhard Gamber hat vor fast 20 Jahren den Stand von seinem Onkel, der ihn noch unter dem Namen Gamber-Sechtenbeck betrieb, übernommen. An sein erstes Jahr nach der Übernahme erinnert Gamber sich noch gut: „Es hat drei Tage lang nur geregnet, wir konnten kaum Handkeese verkaufen.“ Während des Fests komme er nur selten aus dem Stand heraus, zu sehr sei er eingespannt. „Wir stehen bis zu 14 Stunden pro Tag in unserem Stand, viel unter die Leute kommt man da nicht.“ Beobachtet hat er in den letzten Jahren, dass der Umsatz an Handkeese stark zurückgegangen ist. „Die Jüngeren essen heutzutage einfach keinen Handkees mehr.“ Tagsüber verkauften sich deutlich mehr Handkeese als am Abend. „Zum einen liegt der Handkees schwer im Magen, zum anderen essen die Leute abends, wenn es schon kalt ist, lieber etwas Warmes.“ Für Gamber ist klar, dass die Trauer über das ausgefallene Handkeesfescht bei gutem Wetter am 1. Mai noch größer sein wird, als sie generell schon ist und verrät: „Ab Januar freut man sich doch eigentlich schon aufs Handkeesfescht“.

Während Weltkrieg fiel Fest auch aus

Dass ihr geliebtes Handkeesfescht ausfallen muss, erlebten die Lustadter schon lange nicht mehr. Während des Zweiten Weltkriegs fand von 1940 bis 1948 kein „Loschter Handkeesfescht“ statt. Das erste Fest nach dem Krieg, 1949, musste die französische Militärregierung genehmigen. Zudem fand von 1931 bis 1933 kein Fest statt, da die Tradition eingeschlafen war. Heute wäre das undenkbar.

Undenkbar ist gleichzeitig auch ein „Loschter Handkeesfescht“ ohne die von den Handkees-Familien betriebenen Handkees-Stände. Auf Anfrage teilte der Loschter Handkeesfescht-Verein mit, dass er bereits seit Jahrzehnten mit den drei Handkees-Familien Gamber, Kirschbaum und Hirl/Breßler gut und vertrauensvoll zusammen arbeite. Zudem freue sich der Verein, rund um die beiden geschäftsführenden Vorstände, Anette Kloos und Michael Gloss, dass bereits die Kleinsten der Familien im jährlichen Handkees-Festtrubel mitwirken und somit die nächsten Generationen auf ihre „Familienaufgabe“ vorbereitet werden.

Zur Sache: Handkees-Rezept

Wer am 1. Mai nicht aufs Handkees-Brot verzichten will, kann es sich selbst zubereiten. Joachim Hirl erklärt, dass der Handkees ein, zwei Tage vor Verzehr in Wein eingelegt werden muss. Zu beachten sei, dass der im Supermarkt gekaufte Handkees nicht denselben Reifezustand habe, wie der von den Handkees-Familien benutzte. Zudem sei es nicht möglich, den Handkees in Essig mit Zwiebeln einzulegen. Dann würde der Handkees nämlich vom Brot laufen. Das Brot, auf dem der Handkees serviert wird, müsse mit Butter und weißem Käse bestrichen werden. Wenn der Handkees selbst auf dem Brot dann seinen Platz gefunden hat, werde das Handkees-Brot mit Gewürzen wie Paprika, Salz, Pfeffer und Kümmel sowie mit Schnittlauch und Zwiebeln vollendet.