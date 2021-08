1920 in Gießen geboren feiert Erika Röller heute im Senioren-, Wohn- und Pflegeheim Braunsche Stiftung ihren 100. Geburtstag. Der Liebe wegen zog sie einst in die Pfalz und daran musste sie sich erst gewöhnen.

„Ich hab’ mich mittlerweile an die Pfalz gewöhnt“, meint die am 20. Oktober in Gießen geborene Erika Röller, die heute ihren 100. Geburtstag feiert. Nachdem der Vater früh verstorben war und die Mutter einen neuen Freund kennenlernte, zog sie mit ihm nach Frankfurt am Main und nahm die vierjährige Erika mit. Die beiden älteren Geschwister blieben in Gießen.

„Bei den Nazis durften wir ja keinen Beruf lernen“, sagte Erika Röller, deshalb habe sie nach Abschluss der Volksschule keine Lehre antreten können, sondern arbeitete zunächst in einer Fabrik und dann 18 Monate beim Arbeitsdienst am Ammersee in der Landwirtschaft. „Wir mussten antreten, marschieren und singen wie die Soldaten“ erinnert sich die heute 100-Jährige. Nach Frankfurt zurückgekehrt, arbeitete sie auch hier zunächst in der Landwirtschaft und erlebte die Bombardierung der Mainmetropole. Dann hat sie ein Jahr „bei der Wehrmacht geschafft“, wobei sie im Palmengarten, einem von drei botanischen Gärten in Frankfurt, im Offizierskasino bediente. Dort lernte sie auch ihren ersten Mann kennen, mit dem sie nach Wiesbaden zog. Er verstarb 1970 an einem Herzinfarkt.

Mit Bekannten zur Kuhardter Kerwe

Mit Bekannten, die Verwandte in Neupotz hatten, kam sie zu einem Besuch in die Pfalz. Bei einem solchen Besuch hat man sie „zur Kuhardter Kerwe g’schlääft“, wo man „ein paar Schoppen“ getrunken hat und sie ihren Josef kennen und lieben lernte. Sie wollte aber zunächst nicht in die Pfalz umsiedeln, weil sie im hessischen Landtag in Wiesbaden als Servicekraft gearbeitet hatte und dabei „hauptsächlich Bonzen aus der FDP und der SPD“ betreute. Ihr „Seppl“ ging mit nach Wiesbaden und arbeitete dort als Portier. Nach 13 Jahren im Landtag beendete Erika Röller ihre Arbeit in Wiesbaden und zog „mit ihrem Seppl“ nach Rülzheim.

Der Abschied aus Wiesbaden fiel ihr schwer, „ich hab’ geweint, als wir abfuhren“, war sie doch ein Stadtmensch, dem das Landleben in der pfälzischen Provinz schwer fiel. Ihr Heimweh nach Wiesbaden war anfangs sehr groß. Am 2. März 1973 wurde in Rülzheim geheiratet, gefeiert wurde im Rülzheimer „Waldschlössel“. Zunächst wohnten die Beiden in der Jahnstraße, zum Schluss in der St. Diethard-Straße. „Wir sind insgesamt dreimal in Rülzheim umgezogen.“ Ihr Mann verstarb im Jahr 2002. Als sie sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr selbst versorgen konnte, zog Erika Röller im August 2017 ins Rülzheimer Seniorenheim. Eigene Kinder hat sie nicht, wohl aber zwei Stiefkinder. Eines von ihnen ist die in Rülzheim als Fastnachterin bekannte Ursel Wolff. Sie hat zudem vier Stief-Enkel und drei Stief-Urenkel.

Immer noch an vielen Dingen interessiert

Erika Röller ist trotz ihres hohen Alters noch an vielen Dingen interessiert und hat ihre eigene Meinung, wie ihre Enkeltochter Nicole Moos, die beim RHEINPFALZ-Gespräch mit dabei ist, stolz anfügt. Sie bedauert aber, dass es im Seniorenheim nur wenige Mitbewohner gibt, mit denen sie sich unterhalten kann. Sie zieht sich oft in ihr Einzelzimmer zurück, liest viel und schaut viel fern. Auch ist sie oft mit ihrem Rollator im Seniorenheim unterwegs. Nach draußen geht sie kaum noch.

Gefragt nach einem Rezept, wie man 100 Jahre alt wird, meint sie lapidar: „Ich hab’ zwei Männer gehabt, die sagten immer: Ich muss meine Frau schonen.“ Ein Geheimrezept gebe es nicht. In Vereinen war sie nicht aktiv, besuchte aber früher gerne die Altennachmittage der Gemeinde und die Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft, in der ihre Stieftochter und deren Mann hinter den Kulissen aktiv waren. Als ihr Mann noch lebte, waren die beiden auch oft im Rülzheimer Streichelzoo. „35 Jahre lang sind wir regelmäßig dahin gegangen, haben etwas getrunken und sind wieder heimgegangen.“

Eigentlich wollte ihre Enkeltochter Nicole ihrer Oma eine große Geburtstagsfeier ausrichten, die aber wegen Corona leider ausfallen muss. „Aber ein Glas Sekt werden wir uns im kleinen Kreis schon gönnen.“