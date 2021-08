Vor gut 70 Jahren war die Auswahl an Freizeitaktivitäten noch sehr begrenzt. Erich Bohlender entschied sich für den Gesangsverein „Eintracht“ und ist dem Gesang bis heute treu geblieben. Gerne erinnert er sich an Besuche bei den Sängerfreunden im fränkischen Burgbernheim.

So vielfältig wie heute war das Freizeitangebot damals bei weitem nicht. Und was hieß schon „Freizeit“, wenn man auf dem Dorf lebte und die Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten, in dem die Arbeiten so erledigt wurden, wie sie eben anfielen. Viele begeisterten sich für den Fußballsport, andere fanden den Weg in den 1947 wieder entstandenen Männergesangverein, der sich den Namen „Eintracht“ gegeben hatte.

Unter ihnen war auch Erich Bohlender, der mit einigen seiner Alterskameraden 1950 für die „Eintracht“ gewonnen wurde. Der 85 Jahre alte Sänger erinnert sich noch heute gut an die Situation. Er und einige seiner Freunde wurden vom damaligen Chorleiter Hermann Haas angesprochen, doch einmal in den Saal zu kommen, in dem gerade gesungen wurde. Mitsingen mussten sie noch nicht, aber sie kamen der Bitte ihres Lehrers nach, hörten zu, beobachteten die Sache, wurden ermuntert, waren gespannt und schon bald regelmäßige Besucher der Singstunde am Samstagabend. Denn auf diese Weise konnte man abends in die Wirtschaft gehen und mit den Sängerkameraden nicht nur in und nach den Singstunden oder bei Feiern im Dorf so einiges erleben. Auch Schlachtfeste gehörten dazu. Gerne ließ man sich zur „Metzelsupp“ einladen, manchmal auch hinreißen zum einen oder anderen „Streich“.

Die Sängergemeinschaft muss jedenfalls so gut gewesen sein, dass der junge Mann gerne zu den Vereinsveranstaltungen ging, und auch regelmäßig in die Singstunden, die von den Chorleitern Hermann Haas, Dieter Bevier, Josef Wegmann und seit einiger Zeit von Clemens Kerner geleitet werden. Dass der MGV „Eintracht“ in all den Jahren mit so wenigen Chorleitern auskam, spricht wohl ebenso für die gute Atmosphäre im Verein, der mit Hermann Wüst, Albert Gehbauer, Ernst Westermann und seit jüngster Zeit mit Kurt Liginger auch eine hohe Kontinuität in der Vereinsführung hat.

Seit 70 Jahren dabei – die Proben fehlen sehr

Eigentlich hätte Sänger Erich Bohlender schon im vergangenen Jahr geehrt werden sollen – für sieben Jahrzehnte, die er aktiv in der Stimmlage „Tenor“ dabei ist. Und auch weiterhin dabei sein möchte, wie er betont. Trotz seiner 85 Jahre ist Erich Bohlender noch immer fit. Wie viele seiner Sängerkameraden bedauert er den momentanen „Stillstand“ im Chorleben. Zu gerne würde man wieder singen, aber all die Versuche mit Abstand und im Freien zu proben, seien kein gleichwertiger Ersatz zur Singstunde in der traditionellen Form. Ausfallen mussten letztes Jahr auch das 160-jährige Vereinsjubiläum und die Begegnung zum 60-jährigen Bestehen der Sängerfreundschaft mit dem Männergesangverein aus dem fränkischen Burgbernheim.

Bohlender und seine Frau Klärle, ihrerseits Ehrenvorsitzende bei den Landfrauen, erinnern sich gerne an die vielen Ausflüge ins Fränkische und an unzählige schöne Stunden bei den Begegnungen. „Schade, dass momentan so gar nichts geht“, findet Erich Bohlender. Ihm fehle einfach etwas, meinte er, wenn dienstags keine Singstunde sei und auch kein Konzert oder sonstige gesellige Veranstaltung geplant sind. Hin und wieder hatte er dazu in früheren Jahren auch seine Hohner-Harmonika mitgenommen und bekannte Volkslieder und alte Schlager angestimmt. Dieses gute Stück, das er im privaten Bereich auf der Terrasse seines Wohnhauses in der Niedergasse erklingen ließ, habe er noch in der „schlechten Zeit erstanden“, berichtet er. Bezahlt wurde es mit Tabak.

Dass er seinem Verein seit 70 Jahren die Treue hält, weiß auch Vorsitzender Kurt Liginger zu schätzen. Er hofft, dass man Bohlender zusammen mit weiteren Sängern schon bald im geeigneten Rahmen ehren darf.