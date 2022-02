Sein größter Herzenswunsch, nach Überwindung der Corona-Pandemie endlich wieder mit seinen beiden Chören singen zu dürfen, ging nicht mehr in Erfüllung. Am Donnerstag ist Erhard Bohlender im Alter von nahezu 81 Jahren plötzlich verstorben. Anzeichen für eine Erkrankung gab es nicht, noch tags zuvor arbeitete der Winzer im Wingert. Seit seiner Jugend, 65 Jahre lang, war Bohlender aktiver Sänger im Männergesangverein „Eintracht“ Steinweiler. Hier stellte er sich auch über 25 Jahre hinweg als zweiter Vorsitzender zur Verfügung, übernahm Verantwortung und freute sich über erfolgreiche Veranstaltungen. Wie selbstverständlich war es, dass der Stand des MGV beim Historischen Dorffest in seinem Hofgut in der Kreuzgasse anzutreffen war. Hier richtete er ab 2004 auch ein kleines Museum zum Dorfleben ein. Auch im Protestantischen Kirchenchor sang Erhard Bohlender viele Jahre mit. „Singen ist mein Lebenselixier“, sagte er uns im letzten Jahr, als sein MGV Eintracht den Versuch einer „Singstunde im Freien“ wagte. In Steinweiler engagierte sich der „Bauer aus Leidenschaft“, wie ihn sein Sohn Frank beschrieb, in mehreren Perioden auch als Ratsmitglied für die Freie Wählergruppe. Sobald es wieder möglich gewesen wäre, hätte Erhard Bohlender seinen 80. Geburtstag gerne im größeren Kreis mit seinen Chören „nachgefeiert“. Die Beerdigung von Erhard Bohlender ist am Dienstag, 22. Februar, 13 Uhr, auf dem Friedhof von Steinweiler.