Ausgehend von den Ergebnissen der Messstation Waghäusel-Kirrlach wird ab Mittwoch, 13. Juli, die Waldbrandgefahrenstufe auf 5 und damit die höchste Gefahrenstufe angehoben, teilt das zuständige Landratsamt in Karlsruhe mit. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes, die keine Niederschläge oder Abkühlung verheißen, hält die Einstufung der Waldbrandgefahr bis ins Wochenende an. Daher sehe sich das Kreisforstamt veranlasst, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die ab dem 13. Juli die Benutzung von Grill- und Feuerstellen ausdrücklich untersagt, so Simon Boden vom Kreisforstamt. Die Gültigkeit dieser Verfügung gilt für den gesamten Landkreis Karlsruhe bis zum Widerruf durch die untere Forstbehörde.

Feuer machen im Wald ist somit bei fest eingerichteten Feuerstellen auf Grillplätzen vorübergehend nicht mehr erlaubt. Zudem gilt ein generelles Rauchverbot im Wald im Zeitraum März bis einschließlich Oktober. „Durch Einhaltung des Rauchverbots aber auch durch Vermeidung von Müll und insbesondere Glasscherben kann jeder Waldbesuchende seinen Teil zur Vermeidung von Waldbränden beitragen“, ergänzt Boden. Das Rauch- und Grillverbot werde in den nächsten Tagen verstärkt auf Einhaltung überwacht. Wer erwischt wird, dem droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.