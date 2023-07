Über 100 Einsatzkräfte haben am Samstag am Walthersee in Forst stundenlang mit Booten, Sonartechnik und einem Ortungshund auf dem Wasser nach einem vermissten Mann gesucht.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserrettung und Polizei wurden am Samstag gegen 11 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung „Person im Wasser“ an den Walthersee nach Forst alarmiert. Zeugen meldeten einen vermissten älteren Mann, der vom Baden aus dem See nicht mehr zurückkehrte. Anhaltspunkte dafür ergaben sich auch durch ein am Ufer liegendes Handtuch des Mannes, so die Feuerwehr. Neben der Forster Feuerwehr waren auch die Feuerwehr Bruchsal sowie die DLRG, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert worden. Die Suche wurde durch Sonoartechnik, Unterwasserdrohnen, Taucher und einem Wasserortungshund der DLRG ergänzt. Zwischenzeitlich war auch ein Polizeihubschrauber in der Luft, um sich von oben ein Bild der Lage machen zu können. Die Helfer waren mit sieben Booten, rund 35 Einsatzfahrzeugen und etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Eine am See zur Mittagszeit geplante Hochzeitsfeier musste wegen des laufenden Einsatzes verschoben werden, so der Betreiber des Seehauses „Venice Beach“ . Nach über zweieinhalb Stunden ergebnisloser Suche wurden die Einsatzmaßnahmen eingestellt, so die Feuerwehr. Eine weitere Suchaktion soll am Sonntagvormittag durch DLRG und Polizei erfolgen.