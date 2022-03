Zu einer Schulwegüberwachung kam es am Freitagvormittag an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim. Bei geringem Fahrzeugverkehr wurde ein Verkehrsteilnehmer wegen eines Durchfahrtverbots verwarnt, informierte die Polizei. Einen weiteren Verkehrsteilnehmer erwarten ein Bußgeld und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei, weil er mit einem Fahrzeug mit einer seit zehn Monaten abgelaufenen TÜV-Plakette unterwegs war.