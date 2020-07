Beim Landeswettbewerb Mathematik, an welchem jährlich etwa 3000 Achtklässler der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen teilnehmen, haben sich in diesem Jahr drei Schüler der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) mit dritten Plätzen für die Teilnahme an der zweiten Runde qualifiziert. Diese findet zu Beginn des nächsten Kalenderjahres als sechswöchige Hausarbeit statt. Qualifiziert haben sich Adrian Fredrich (8a), Melina Schmitz (8a) und Nele Sitter (8d).