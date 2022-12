Maria und Tarik El-Jaouni führen seit drei Jahren schon ein Clubhaus im Nachbarort.

Gernot Sambach zeigt sich zufrieden. Der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins 1908 (TuS) Schaidt freut sich darüber, dass das Clubhaus nach einer längeren Durststrecke wieder eröffnet werden kann. Mit Maria und Tarik El-Jaouni hat der größte Verein im Ortsbezirk ein Pächterehepaar gefunden.

Damit habe das lange Warten ein Ende, so Sambach. Immer wieder sei er angesprochen worden, wann es so weit sei. Von Mitgliedern des Vereins einerseits, aber auch von vielen Menschen, die das Clubhaus des TuS 08 als gute Einkehradresse in Erinnerung haben.

Und die neuen Pächter wollen alles daran setzen, diese hohen Erwartungen zu erfüllen. Da ist die gelernte Erzieherin Maria El-Jaouni. Sie hat zwar griechische Wurzeln, stammt aber eigentlich aus Maximiliansau. Und mit der Gastronomie ist sie bei ihren Eltern schon immer verbunden gewesen. Sie kennt sich aus, hinter dem Tresen, aber auch im Service, weiß auf die Wünsche ihrer Gäste einzugehen. Und für die Küche zuständig ist ihr in Karlsruhe geborener Ehemann Tarik. Er hat sich nach seiner Ausbildung zum Koch und Jahren als Küchenchef in größeren Lokalen entschlossen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Vor drei Jahren übernahmen die beiden bereits das Clubhaus im Nachbarort Freckenfeld.

Tarik, dessen Eltern aus dem Libanon stammen, hat sich viel vorgenommen. Er möchte, dass das Clubhaus in Schaidt zu einer guten Adresse für die deutsch-mediterrane Küche wird. Ihm schwebt eine Speisegaststätte vor, in der sich alle gut bewirtet fühlen dürfen. Diejenigen, die nur etwas trinken oder einen kleinen Imbiss zu sich nehmen wollen, aber auch jene Gäste, die sich auf ein Menü freuen oder ein Fest ausrichten wollen. Die Erwartungshaltung hierfür gebe es, zumal das gastronomische Angebot in Schaidt doch recht überschaubar ist.

Maria und Tarik haben jedenfalls ein gutes Gefühl und wollen durchstarten. Schon am Donnerstag, 5. Januar geht es offiziell los. Inoffiziell ist der Start schon zu Silvester. Da hatten sich spontan mehr als 80 Gäste für eine Silvesterparty mit Büffet angemeldet, das vom neuen Pächter-Ehepaar angeboten wurde. Und damit waren alle Plätze im Clubhaus in kurzer Zeit belegt.

Info

Nach dem 5. Januar sind die Öffnungszeiten dann von Dienstag bis Samstag jeweils von 16.30 bis 22.30 Uhr. Sonntags ist durchgehend von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Plätze reservieren kann man dann unter der Rufnummer 06340 351 951 im Clubhaus.