Vermutlich ein Wespenbussard oder ein Dachs hat am Rande der Allahopp-Anlage in Rülzheim ein Erdhummelnest ausgegraben. Das berichtete Naturschützer Willy Schuppert, nachdem er von Passanten informiert worden war. Der Bereich um das Loch wurde abgesperrt, Allahopp-Besucher sollen von dem Hummelnest wegbleiben. Erdhummeln stehen unter strengem Naturschutz, sagte Schuppert. Er habe die Behörden informiert, möglicherweise werde das gesamte Nest an einen anderen, weniger frequentierten Ort gebracht. Voraussetzung: Die Königin hat die Attacke überlebt.