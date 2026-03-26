Die Stadtwerke Germersheim prüfen bald wieder die Dichtheit der Gasleitungen in der Erde. Dabei werden die Leitungen oberirdisch abgegangen und mit einem Gasspürgerät gemessen, ob sich ungewöhnliche Gaskonzentrationen in der Luft befinden, so die Werke. Die routinemäßige Überprüfung dauert laut Ankündigung voraussichtlich einen Monat: von Montag, 30. März bis Donnerstag, 30. April.

Neben den Gashauptrohrleitungen im Straßenbereich werden auch die abgehenden Hausanschlüsse bis zur Gebäudewand überprüft. Die Stadtwerke bitten um Verständnis dafür, dass hierzu die Grundstücke der Erdgaskunden betreten werden müssen.

Für Rückfragen stehen Herr Eggart unter Telefon 07274 7018-323 und Herr Gundermann unter 07274 7018-322 zur Verfügung.