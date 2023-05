Erdbeerkuchen und -torten, Erdbeerbowle oder Eisbecher - natürlich mit Erdbeereis. Die kleinen süßen roten Früchte stehen im Mittelpunkt des Erdbeerfestes in Freckenfeld, zu dem die Freie Wählergruppe ins Weingut Disqué in der Hauptstraße 124 einlädt. Eröffnet wird das Fest am Sonntag, 21. Mai um 14 Uhr durch den Ersten Beigeordneten Martin Oswald, der in seinem Hauptberuf als Landwirt jahrelang selbst Erdbeeren angebaut und verkauft hat.