Es knirscht mal wieder wegen der Kommunikation im Gemeinderat: Es geht um Bodenaushub, der im Gewerbegebiet abgelagert wurde. Die Erde soll sinnstiftend wiederverwendet werden.

Verärgert zeigte sich bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates das SPD-Ratsmitglied Markus Nuber. Er hatte sich Ende letzten Jahres bei Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) nach Bodenaushub erkundigt, der in der Nähe des Gewerbegebietes Krautstücke abgelagert wurde. Ein Bürger habe ihn vor Monaten darauf aufmerksam gemacht, so Nuber zur RHEINPFALZ. Dies sei aber an der Stelle eigentlich nicht zulässig, meint Nuber und wollte vom Bürgermeister eine Auskunft. Das Thema sei aber nicht auf die Tagesordnung der drei Sitzungen in diesem Jahr gesetzt worden. Nuber räumt ein, dass im nichtöffentlichen Teil am Mittwoch darüber gesprochen worden sei, doch möchte er eine Auskunft, die er auch in der Öffentlichkeit vertreten könne. Wie in der Sitzung zu hören war, will Bürgermeister Bellaire ihm eine schriftliche Antwort zukommen lassen.

Bei dem abgelagerten Material handelt es sich nicht um Bauschutt oder sonstigen Müll. Der Boden sei untersucht und unbelastet, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Dieser kann uneingeschränkt wieder eingebaut werden – womöglich, wenn die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes angegangen wird und das Gelände aufgefüllt werden muss. Bis dahin steht ein von der Kreisverwaltung geforderter Zaun um das Gelände. Die Behörde hält die Lagerung bis 31. Mai 2023 für vertretbar. Bis dahin sollte der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes Krautstücke nach Ansicht der Ortsgemeinde rechtskräftig sein.

Geprüft wird derzeit, so die Kreisverwaltung, ob das Material im Gewerbegebiet verwendet werden kann. Die Auffüllungen müssen durch die Gemeinde im Rahmen des Bebauungsplanes aufgezeigt werden. Schließlich solle der Erdaushub am Ende noch einem sinnvollen Zweck dienen.