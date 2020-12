An der Peripherie der damaligen Stadt, nahe der in Richtung Bellheim führenden Bundesstraße 9, liefen in den letzten Wochen des Jahres 1962 die Erdarbeiten zum Bau einer neuen Truppenunterkunft, der heutigen Südpfalzkaserne, an. Wie die RHEINPFALZ damals meldete, mussten in dem 16,5 Hektar großen Areal zunächst Hunderte Bäume gefällt und deren Wurzelwerk aus dem Boden gesprengt werden, bevor man ab Mitte Dezember daran gehen konnte, Wasser und Stromleitungen für die Versorgung der künftigen Kaserne zu verlegen.