Ein Mann hat in einem Waldstück bei Rülzheim ein kleines Lagerfeuer entzündet und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, hatte ein Zeuge sie darüber informiert, dass eine Person dort zugange war. Die Polizisten entdeckten in dem Waldstück schließlich ein kleines Lagerfeuer auf unbefestigtem Waldboden. In unmittelbarer Nähe trafen sie auf einen 45-Jährigen, der die Flammen offenbar zum Abkochen von Wasser nutzte, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund der Brandgefahr wurde das Feuer durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Entzünden von offenen Feuern in Waldgebieten grundsätzlich untersagt ist und erhebliche Gefahren für Mensch und Natur mit sich bringt. Ein entsprechendes Verfahren sei eingeleitet worden, so die Beamten weiter.