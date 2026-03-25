Von Karlsruhe nach Berg: Brigitte und Wolfgang Mayer feiern 60 Jahre Ehe – mit vielen Erinnerungen.

Sechs Jahrzehnte Ehe, viele gemeinsame Erlebnisse und ein Leben zwischen Karlsruhe und der Pfalz: Brigitte und Wolfgang Mayer aus Berg feiern ihre Diamanthochzeit. Der Rückblick auf 60 Jahre Ehe fällt bewegt und erfüllt aus.

Brigitte Mayer ist auch heute mit 80 Jahren eine „Frau der Tat“. Sie organisiert ihren Haushalt, kümmert sich um das große Haus, backt Kuchen und ist gemeinsam mit ihrem Mann weiterhin gern unterwegs.

Eine Postkarte zum Glück

Kennengelernt haben sich die beiden in Karlsruhe-Grünwinkel. Wolfgang Mayer holte damals mit seinem Auto einen Bekannten bei Brigittes Eltern ab. „Er hatte Ausstrahlung, das habe ich gefühlt“, erinnert sich Brigitte Mayer.

Viel wusste sie zunächst nicht über ihn – nur, dass er an der Bundesbahn-Schule in Hausach im Schwarzwald war. Sie schrieb ihm eine Postkarte und bot an, für sein Auto ein Kissen mit der Autonummer zu sticken.

Wolfgang Mayer nahm das Angebot an – allerdings interessierte ihn vor allem die junge Frau mit den dunklen Haaren. Die beiden trafen sich, verliebten sich und beschlossen nach zwei Jahren zu heiraten.

Hochzeit mit Hindernissen

Ganz einfach war der Weg zur Ehe nicht. Brigittes Vater tat sich zunächst schwer mit seiner Zustimmung, schließlich war sie die älteste von acht Geschwistern. Auch die Konfession spielte eine Rolle: Brigitte Mayer ist katholisch, Wolfgang Mayer evangelisch. Der katholische Pfarrer stellte die Bedingung, dass sich Wolfgang umtaufen lassen sollte. „Für uns alle gibt es nur einen Gott“, lautete jedoch die Antwort des evangelischen Pfarrers. So wurde schließlich evangelisch geheiratet. Gefeiert wurde im kleinen Kreis – in der ausgeräumten elterlichen Wohnung.

Ein neues Leben in Berg

Zunächst lebte das Paar bei Brigittes Eltern, bevor sich eine neue Perspektive bot. Über einen Kollegen erfuhr Wolfgang Mayer von Bauplätzen in Berg. „Beim ersten Besuch habe ich geweint, weil wir von dem lebhaften Karlsruhe in das damals kleine Pfalzdorf Berg ziehen sollten“, erinnert sich Brigitte Mayer. Heute sehe sie das genau andersherum.

Der Umzug erfolgte rechtzeitig zur Einschulung der Tochter Angelika. Beruflich war Brigitte Mayer im Großhandel in Karlsruhe tätig, ihr Mann arbeitete bei der Bahn.

Verwurzelt und reiselustig

In Berg fühlte sich die Familie schnell wohl. Im Römerring fand sie Anschluss, unter anderem im Gesangverein und beim Carnevalsverein „Gäßeknie“.

Gleichzeitig blieb die Reiselust ein wichtiger Teil ihres Lebens. Vor rund 30 Jahren schafften sich die Mayers ein Wohnmobil an und bereisten unter anderem Südfrankreich, Spanien und Südtirol – oft gemeinsam mit Freunden. Das Reisemobil steht noch immer vor der Tür, auch wenn inzwischen häufiger Hotelaufenthalte bevorzugt werden.

Dankbar für 60 gemeinsame Jahre

Große Wünsche haben Brigitte und Wolfgang Mayer zu ihrer Diamanthochzeit nicht. „Na ja – ein Sechser im Lotto wäre echtes Glück“, sagt Wolfgang Mayer mit einem Augenzwinkern.

Gefeiert wird zunächst im kleinen Kreis mit Tochter Angelika und Enkelin Mia. Ein größeres Fest mit der Familie und Freunden könnte noch folgen. Was bleibt, ist vor allem die Dankbarkeit für mehr als 60 gemeinsame Jahre.