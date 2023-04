Zur Saison-Eröffnungsfahrt an die Südliche Weinstraße mit Stopp beim Weingut Schwedhelm in Edesheim (etwa 58 Kilometer) lädt der Radfahrerverein Viktoria alle, die Spaß am Radfahren haben, am Samstag, 15. April, ein. Abfahrt ist um 13 Uhr am Gerätehaus. Ab 18 Uhr klingt dort die Veranstaltung gemütlich aus: Es gibt Rollbraten. Salatspenden sind erwünscht. Anmeldungen nimmt Christian Schlick bis Dienstag, 11. April, entgegen: Telefon 0171 6973044, E-Mail cschlick90@gmail.com.