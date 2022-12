Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Sonntagabend am und im Epplesee bei Forchheim auf der Suche nach einem vermissten Menschen. Bei den vorausgegangenen Suchmaßnahmen der Polizei verdichteten sich Hinweise, dass die Person am Epplesee sein könnte. Gegen 19.20 Uhr alarmierte die Polizei die Feuerwehr. Bereits auf der Anfahrt rüsteten sich die Einsatzkräfte mit Überlebensanzügen aus, um ins eisig kalte Wasser steigen zu können. Das Mehrzweckboot der Abteilung Neuburgweier suchte auf dem See. Die Dunkelheit machte die Suche ebenfalls schwierig. Nach einiger Zeit gab es Entwarnung: die vermisste Person wurde wohlbehalten aufgefunden. Sie war in einer anderen Stadt und nicht im Bereich des Baggersees. Die Feuerwehren aus Rheinstetten waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug, sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Ebenfalls auf dem Weg zu diesem Einsatz war die DLRG nebst Rettungstauchern, informierte die Freiwillige Feuerwehr aus Rheinstetten.