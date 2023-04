Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zeit des ungewollten Freiparkens am Baggersee Epple ist vorbei: Ab 1. April soll es dort wieder einen Parkautomaten geben. Aber nur die Einwohner Neuburgs bekommen eine Vergünstigung in Form einer Saisonkarte. Das hat der Ortsgemeinderat am Donnerstag beschlossen. Der auf dem Parkplatz notuntergebrachte Zirkus Weisheit muss bis Ende März seine Zelte abbrechen.

Im Grunde umfasst der Gebühren-Beschluss des Ortsgemeinderats drei Zahlen: Zwei Euro zahlt man von April bis September pro angefangene Park-Stunde. Ein Tagesticket kostet zehn Euro. Und für ein