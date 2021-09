Wörth. Die Stadt Wörth wird mit dem Gebiet „Altort“ in das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ aufgenommen, wie Innenminister Roger Lewentz mitgeteilt hat.

„Das Gebiet ’Altort’ der Stadt Wörth passt sehr gut in das Profil des Förderprogramms. Damit kann die Gemeinde in diesem Jahr erstmals Fördermittel beantragen, um dem wirtschaftlichen und demografischen Wandel gezielt zu begegnen“, so der Minister.

Im ersten Schritt müsste die Erarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Vordergrund stehen. Es seien aber auch erste wichtige Baumaßnahmen möglich. Die Fördermittel werden laut Ministerium häufig in Innenstädten und Stadtquartieren eingesetzt, um Leerständen oder Brachflächen entgegenzuwirken, mit denen eine nachlassende Attraktivität für Bürger einhergeht. Ziel des Programms sei es, diese Gebiete zu zukunftsfähigen und lebenswerten Quartieren zu entwickeln.