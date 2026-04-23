Gleich mehrere Probleme auf nur einen Schlag zu lösen – das hat sich die Gemeinde Zeiskam vorgenommen: In und an der Bahnhofstraße-Nord wird sich einiges verändern.

Die Bahnhofstraße-Nord stand in der Vergangenheit immer wieder im Fokus: Bereits 2013 hatten sich Anwohner unter anderem über Verkehrsteilnehmer beschwert, die auf die Gegenfahrbahn auswichen, um müheloser die Verkehrsinseln passieren zu können. Seit Jahren stellt auch die unzureichende Entwässerung des Verkehrswegs über verstopfte Sickerschächte ein großes Problem dar: Schon 2016 sollte die Straße deshalb an die Kanalisation angebunden werden.

Denn: Obwohl die Sickerschächte am angrenzenden alten Sportplatz gereinigt wurden, stand bei Starkregen Wasser auf der Straße, die dadurch Schäden erlitt und Verkehrsteilnehmer gefährdete. Ein Anschluss an die Kanalisation ist bis heute nicht erfolgt – obwohl die Kommune in den vergangenen Jahren mit Planern und in Absprache mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd nach einer geeigneten, aber auch kostengünstigen Lösung suchte.

Suche nach einer wirtschaftlichen Lösung

Die Gründe: Anfangs hatte die SGD Süd dem Zwiebeldorf nicht erlaubt, das Oberflächenwasser ausnahmsweise ans Mischwassernetz anzuschließen. Deshalb ließ die Gemeinde Alternativen prüfen, die aber wegen der Eigentumsverhältnisse, des hohen Aufwands und der querenden Bahnlinie nur schwer umsetzbar gewesen wären.

Nach dem Einlenken der Behörde galt es, die wirtschaftlichste Entwässerungslösung zu finden und gleichzeitig die zugenommenen und immer nur ausgebesserten Straßenschäden zu beheben. Aufgrund hoher Kosten und der neuen Idee, den Bolzplatz größtenteils zu bebauen, keimte die Hoffnung auf, Synergieeffekte erzielen zu können.

Das bisherige Entwässerungs- und Sanierungskonzept aus dem Jahr 2019 wurde deshalb nicht weiterverfolgt. Die Planung des Baugebiets „Bahnhofstraße/Sportplatz“ ist dagegen mittlerweile schon recht konkret: Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Januar den Bebauungsplan, der vier Kettenhäuser, zwei Einzelhäuser und ein Mehrfamilienhaus vorsieht, mit großer Mehrheit abgesegnet.

Bushaltestellen werden barrierefrei

Zur Einordnung: Die Planungen zur Erschließung des Baugebiets sowie zur Entwässerung und Sanierung der Bahnhofstraße-Nord liegen in den Händen eines Planungsbüros. Bereits bei einer Vorbesprechung im Herbst 2025 wurde erwogen, „aufgrund der unbefriedigenden verkehrlichen Situation am Fahrbahnteiler entlang der Fuchsbachhalle und den dort befindlichen Straßenschäden diesen Bereich noch in die Planung mit aufzunehmen“.

Barrierefrei werden sollen in diesem Zuge auch die beiden Bushaltestellen „Sporthalle“. Bei seiner jüngsten Sitzung ging der Gemeinderat wegen vieler vorhandener Gefahrenstellen noch einen Schritt weiter und sprach sich einstimmig dafür aus, die Planung bis zur Ortsdurchfahrt L540 auszuweiten. Die erste Verkehrsinsel soll dabei laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) komplett wegfallen und die zweite (an der Fuchsbachhalle) ebenfalls entfallen. Diese Stelle soll aber verengt werden und eine Querungshilfe erhalten. Die dritte Verkehrsinsel an der Arztpraxis wird ebenso beseitigt und die Straße wohl auch verengt.

Projekte in Einklang bringen

Neben der Erneuerung der Fahrbahn soll der Gehweg in Richtung Baugebiet verlegt werden. Das Niederschlagswasser soll teilweise über ein Muldensystem Richtung Baugebiet versickern und verdunsten, aber auch ans Mischwasserkanalsystem angeschlossen werden. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Klar ist aber, dass dieses Jahr die Planung im Vordergrund steht.

Und klar ist auch, dass die Erschließung des Baugebiets „Bahnhofstraße/Sportplatz“, die Entwässerung sowie Sanierung der Bahnhofstraße-Nord und die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) schon lange geplante Sanierung der Umgehungsstraße sowie der Ortsdurchfahrt in Einklang gebracht werden müssen. Die Gemeinde rechnet derzeit mit Kosten von 585.000 Euro. 40 Prozent davon zahlt voraussichtlich die Kommune, 60 Prozent müssen wohl die Grundstückseigentümer im Dorf über wiederkehrende Beiträge aufbringen. Um Bürger jedoch nicht zu stark zu belasten, erwägt die Gemeinde, das Ganze „über zwei Jahre zu strecken“.