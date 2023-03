Es dauerte nicht lange, bis am Donnerstag die Tische des ersten Feierabendmarktes am Germersheimer Paradeplatz besetzt waren. Mit einem Gläschen Wein oder Secco und einem Stück Pizza oder einem süßen Krapfen in der Hand lauschten die Gäste den Live-Musikern, die gefühlvolle Lieder von Heinz Rudolf Kunze und Elvis anstimmten. „Es ist ein tolles Ambiente und schön, dass aus dem Platz was gemacht wird“, sagte eine Besucherin aus Hördt. „Klein, aber fein“, stimmte ihre Begleiterin aus dem Badischen zu. Und fügte lachend an: „Für jemanden aus Karlsruhe ist der Wein für vier Euro günstig.“ 13 Stände und Foodtrucks boten neben regionalen Produkten wie Pfälzer Wildfleisch auch Tiroler oder portugiesische Spezialitäten vor der Festungskulisse an. Der neue Markt der Stadt findet künftig am dritten Donnerstag eines Monats von 16 bis 21 Uhr auf dem Paradeplatz statt.