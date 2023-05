Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Lage bezüglich des Hallenbades ist dramatisch – und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen könnte es dem Gebäude wegen seines maroden Zustandes selbst an den Kragen gehen, zum anderen sehen sich Vereine, allen voran der Schwimmclub (SC), in ihrer Existenz bedroht. Die Entscheidung über die Zukunft der Einrichtung fällt noch im September.

Die Liegewiesen auf dem weitläufigen Areal des Badeparks sind an diesem Abend um 19 Uhr bereits menschenleer. Betrieb herrscht dagegen rund um das große Schwimmerbecken, das ist