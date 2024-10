Im Frühjahr wurden 146 Urnenwahlgräber auf dem Friedhof Kirchfeld errichtet. Die Baukosten dafür belaufen sich auf rund 65.500 Euro. Die Friedhofsverwaltung hat vorgeschlagen, pro Urnengrab Gebühren in Höhe von 800 bis Euro 900 Euro zu erheben. Waren bisher zwei Bestattungen pro Urnenwahlgrab möglich, sind es künftig drei. Der Stadtrat sollte in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren für eine Urnengrabstätte beschließen und außerdem die Kosten für die Verlängerung des Nutzungsrechts festlegen. Das Nutzungsrecht endet wie bei Erdbestattungen nach 25 Jahren. Einen Beschluss hat der Stadtrat nicht gefasst, wie Stadtbürgermeister Christian Hutter (CDU) auf Anfrage mitteilte. Grund war der Wunsch von David Betsch (FWG), zunächst eine Kostenübersicht über alle Grabarten auf dem Friedhof zu bekommen, um dann eine angemessene Entscheidung treffen zu können. „Die Kostenübersicht wird in der nächsten Sitzung nachgereicht, dann wird der Stadtrat die Friedhofsgebühren für die Urnenwahlgräber beschließen“, kündigt Hutter an. Der Stadtrat tagt wieder am 7. November.