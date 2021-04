Wie geht es weiter mit dem Hallenbad? Wie schwer sich die Stadträte damit tun, dies zu entscheiden, wurde bei einer Sondersitzung deutlich. Es brauchte drei Abstimmungen, bis schließlich klar war: Nichts ist klar.

Zwei Tage, bevor darüber entschieden wurde, ob die Becken im Hallenbad für immer leer bleiben sollen, wandte sich der Wörther Schwimmclub-Vorsitzende Markus Otte mit einem eindringlichen Appell an die Ratsmitglieder. „Entscheiden Sie bitte für den Erhalt des Hallenbades“, heißt es in dem Schreiben. Das sei „außerordentlich wichtig, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen das Schwimmen zu lehren“, argumentiert Otte. Zudem sieht er den Fortbestand seines Vereins sowie den der DLRG massiv gefährdet. Ohne die Möglichkeit, auch im Winter zu trainieren, seien beide „nicht überlebensfähig“. Strukturen, die benötigt werden, um nach einer eventuellen Fertigstellung des neuen Kombibades den Lehrbetrieb wieder aufzunehmen, würden zerstört, sollte sich der Daumen der Ratsherren senken.

Alternative: Ein Zelt übers Freibad

Es muss Ottes Ansicht nach deshalb eine Zwischenlösung her, bis am Badepark ganzjährig geschwommen werden kann – „in welcher Form auch immer“. Am naheliegendsten wäre es, wenn sich der Stadtrat dazu entschließt, einen Millionenbetrag in die Sanierung zu investieren, um das Bad für die nächsten fünf Jahre am Leben zu erhalten. Doch Otte bringt auch eine Alternative ins Gespräch: eine Traglufthalle, „wie sie in Neustadt oder Mainz schon seit Jahren für eine ganzjährige Benutzung der dortigen Freibäder sorgt“. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein riesiges Zelt, das über dem Schwimmbecken aufgestellt wird. Wie sich im Verlauf der Sondersitzung schnell herausstellte, ist dieser nur in einem Nebensatz erwähnte Vorschlag einer, der die Entscheidung zumindest kurzfristig entscheidend beeinflusst.

Wie schwer sich alle damit tun, das Aus des Bades zu besiegeln, zeigte die Debatte. Jürgen Nelson (SPD) sprach von „berechtigten Bedürfnissen des Schwimmsports“, die gegen eine Schließung sprechen. Doch die Wörther Kassen sind leer, weshalb er zu dem Schluss kommt: „Für mich ist eine Betriebsaufnahme verbunden mit dem hohen finanziellen Aufwand leider nicht vertretbar.“ So sieht das auch Helmut Landes (FDP), der zugibt: „Das fällt uns sehr, sehr schwer.“ Auch für Steffen Weiß (Freie Wähler) ist es der „richtige Weg, dass man in das Hallenbad kein Geld mehr investiert“.

Die gegenteilige Auffassung vertritt Klaus Ritter (CDU). Vor dem Hintergrund der schlechten Finanzlage sei „die Frage nach einem Hallenbad am Badepark skeptisch zu betrachten“. Dabei betonte er ausdrücklich, dass seine Fraktion das Kombibad keinesfalls aufgeben wolle, aber „alleine werden wir das nicht schaffen“, ist er sich sicher. Man solle dahingehend prüfen, ob über ein Interreg-Projekt, also eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Frankreich, EU-Fördergelder beansprucht werden könnten. Unabhängig davon, wie und ob ein Neubau realistisch ist, vergehen laut Ritter „mindestens vier Jahre bis zur Fertigstellung – optimistisch gerechnet“. Bis dahin würde man in Kauf nehmen, „dass in dieser Zeit viele Kinder nicht oder nur schwer schwimmen lernen“. Dazu sei er nicht bereit. Insofern könne man auf absehbare Zeit nicht auf das Hallenbad verzichten, „deshalb ist die CDU dafür, die Investitionen zu tätigen“ – wohl wissend, dass deren tatsächliche Höhe mit einigen Fragezeichen versehen ist.

Abstimmung gerät zum Krimi

Als schließlich die Argumente ausgetauscht waren, ging es ans Eingemachte. Gemäß Beschlussvorschlag von Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) wurde über eine Schließung des Hallenbades abgestimmt – genau das geriet zum Krimi. Nach mehrfachem Nachzählen stand schließlich fest: Es herrscht Stimmengleichheit, der Vorschlag ist abgelehnt. Für einen Moment herrschte nun Stille in der Festhalle. Wie geht es jetzt weiter? Nitsche fand als erster wieder Worte: „Wie sieht ein neuer Beschlussvorschlag aus?“, fragte er in die Runde. Jürgen Weber (CDU) trat ans Mikrofon und plädierte dafür, über eine Sanierung abzustimmen. So kam es denn auch, allerdings ohne Erfolg. Der Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt. Kurzum: Es gab weder eine Mehrheit für eine Schließung noch eine für die Ertüchtigung des Hallenbades.

Es musste also ein weiterer Versuch unternommen werden, um zu einem Beschluss zu kommen. Und im dritten Anlauf konnte tatsächlich eine Mehrheit gefunden werden. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen votierten 25 Räte dafür, die Verwaltung damit zu beauftragen, Kosten und Machbarkeit einer Traglufthalle zu prüfen. Die Entscheidung über die Zukunft des Hallenbades wurde demnach auf die September-Sitzung des Stadtrates vertagt. Damit war schließlich klar: Nichts ist klar.