Ein toter Hund und ein größerer Schaden an einem Auto lautet die Bilanz eines Unfalls auf der B9 vom Karsamstag. Ein 60-jähriger Südpfälzer befuhr mit seinem Auto am Samstagvormittag die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Höhe Germersheim kollidierte er gegen 11.30 Uhr mit einem Hund, der die Fahrbahn kreuzte. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Der Hund verendete nach Polizeiangaben an der Unfallstelle. Anhand einer Chip-Auslesung an dem Tier wurde die 30-jährige Hundebesitzerin aus Baden-Württemberg ermittelt. Diese hatte ihren Vierbeiner bereits vermisst und gesucht. Er sei ihr bei einem Spaziergang im Wald abgehauen.