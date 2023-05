Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pandemie ist für viele Familien eine Belastungsprobe. Ohne Kita und Schule nimmt die Betreuung einiges an Zeit und Nerven in Anspruch. Nach dem wochenlangen Ausnahmezustand sind bei vielen Eltern die Urlaubstage aufgebraucht – genau dann, wenn die Ferien losgehen. Da kommen ein paar Tage Ferienbetreuung genau richtig. Aber auch hier ist in diesem Jahr alles anders.

„Haben Sie Zeit mitgebracht?“, antwortet Michael Manz auf die Frage, was am diesjährigen Ferienprogramm der Caritas denn anders sei als sonst. Der Wohlfahrtsverband bietet jedes Jahr eine