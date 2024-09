In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Germersheim ein 32 Jahre alter Mann aufgrund seiner enthemmten Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich gleich zu Beginn der Kontrolle heraus, dass der Mann überhaupt kein Auto fahren darf. Der Polizei zufolge gab er an, keinen Führerschein zu haben. Zudem fiel den Polizisten auf, dass der Fahrzeugführer aktuell unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, was er letztlich auch bestätigte. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Mehrere Anzeigen sind die Folge.