[Aktualisiert 14.55 Uhr] Menschliches Versagen war die Ursache dafür, dass am Montagabend im Bahnhof Wörth ein Waggon bei Rangierarbeiten entgleiste. Nach Informationen der RHEINPFALZ wurde eine Weiche zu früh gestellt. Gegen 14 Uhr war die Strecke bereits wieder geräumt. Ob am Mittwoch wieder Züge und Stadtbahnen zwischen Wörth und Karlsruhe fahren können, will die Bahn am späten Nachmittag mitteilen. Auf der Strecke wurden täglich etwa 10.000 Fahrgäste gezählt. Sie ist seit Montagabend voll gesperrt, weil ein Waggon eines Güterzuges entgleist ist. Derzeit werden die Haltestellen von Ersatzbussen angefahren.