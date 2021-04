Ob am Mittwoch wieder Züge und Stadtbahnen zwischen Wörth und Karlsruhe fahren können, will die Bahn am späten Dienstagnachmittag mitteilen. Auf der Strecke wurden täglich etwa 10.000 Fahrgäste gezählt. Sie ist seit Montagabend voll gesperrt, weil ein Waggon eines Güterzuges entgleist ist. Der Waggon blockiert beide Gleise in Richtung Karlsruhe. Am Nachmittag soll der Bergungstrupp mit einem Kran den entgleisten Waggon angehoben und wieder auf die Gleise gesetzt. werden. Erst danach sei zu erkennen, welche Schäden an den Gleisanlagen entstanden sind und wie lange ihre Reparatur dauert, so eine Bahnsprecherin. Derzeit werden die Haltestellen von Ersatzbussen angefahren.