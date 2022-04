HAGENBACH. „Alles neu macht der Mai“, sagte Werner Ockuly zu „seinen“ Enten im Hagenbacher Heßbach und baute in Eigenregie eine schmucke neue „Entenvilla“.

Die Geschichte begann vor vielen Jahren mit einem Entenpärchen in Ockulys Garten, der an den Heßbach angrenzt. Das Stockentenpaar sorgte für Nachwuchs, wohl weil es sich hier wohlfühlte „und nach der Brut watschelten gleich 13 kleine Küken hier herum,“ erzählt Gisela Ockuly.

Die Vermehrung ging weiter, vor allem im Winter kommen auch Zugvögel und Schwan „Egon“ an den Heßbach, wohl weil am angrenzenden Spazierweg immer mal wieder Besucher, vor allem Kinder, die Tiere gerne füttern. Was sich inzwischen auch bei den Nutrias herumgesprochen hat.

Gisela und Werner Ockuly halten den Platz sauber und kümmern sich um die Enten, die nach einem Pfiff auch meist angeschwommen kommen um ein paar Reste vom Frühstückbrot zu ergattern.

Derzeit ist es sehr ruhig, weil einige Entenmamas im nahen Gebüsch brüten, und es ist absehbar, wenn im Mai die kleinen Entenküken angeschwommen kommen, wird die attraktive neue „Entenvilla“ von freudigem Geschnatter umgeben sein.