Das Westheimer Entenrennen war in vielerlei Hinsicht ein Riesenerfolg, so das Resümee der Veranstalter. Die 800 Lose waren bereits am Freitagabend der Kerwe ausverkauft. In Sachen Erlös und Spendensumme konnte dieses Jahr durch jede Menge weiterer Spender, die sich unserer Sache angeschlossen haben, eine Rekordsumme erzielt werden.

Der Erlös ging dieses Jahr an Familie Beiner aus Herxheim. Durch Susanne Schellenbach-Andres konnte ein Kontakt hergestellt werden zu der Gruppe „Miteinander füreinander – Südpfalz“. Dabei handelt es sich um eine privat geführte, ehrenamtliche Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, soziale Projekte und Aktionen zu realisieren.

Mandy Beiner und ihr 21-jähriger Sohn Niklas haben beide die „Glasknochenkrankheit“. Niklas kann nicht laufen und sitzt im Rollstuhl. Mandy ist zusätzlich kleinwüchsig. Das Bad der Familie muss dringend saniert und behindertengerecht gestaltet werden. Mandy hat sich mit ihrem Anliegen an die Gruppe „Miteinander füreinander“ gewandt und so konnte der Kontakt zwischen Feuerwehr Westheim und Familie Beiner hergestellt werden. Schlussendlich konnten wir an die Familie Beiner 6200 Euro spenden. Außerdem hat sich die Firma Ayhan Seckin (Schwegenheim), bereit erklärt, die Arbeitsleistung für die Fliesenverlegung kostenlos zur Verfügung zu stellen, so die Veranstalter.

An die Teilnehmer des Entenrennens gingen 114 Preise im Wert von insgesamt 3.531 Euro.