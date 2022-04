Eine Entenfamilie mit einem verletzten Küken meldeten am Mittwochmittag Passanten in der Karlsruher Kaiserallee. Fußgänger hatten gegen 12.30 Uhr eine aufgeregte Entenmutter bemerkt, die unruhig umherwatschelte. Bei ihr befanden sich mehrere Küken. Eines davon war offensichtlich verletzt und konnte der restlichen Familie nicht mehr folgen. Die Passanten riefen daraufhin die Polizei zu Hilfe. Die kam mit einem Streifenwagen und die Besatzung hielt erstmal Schaulustige fern. Dann sicherten die Polizisten den Entennachwuchs vorsichtig mit einem Polizeischild, bis das Veterinäramt eintraf. Die besorgte Entenmutter blieb während der gesamten Aktion mit gebührendem Abstand in Nähe ihrer Küken und behielt diese stets im Blick. Das Veterinäramt nahm sich schließlich der vier Entenkinder an und kümmerte sich um das verletzte Entlein.