Glückliches Ende eines Entenausflugs. Am Dienstagvormittag wurde die Polizei über eine Entenfamilie informiert, die sich mitten auf der Habsburgerallee in Hagenbach aufhielt. Die Polizeistreife konnte die Entenmutter mit ihren vier Babyenten wohlbehütet auf der Straße einsammeln und an einem nahegelegenen Teich in ihrer gewohnten und sicheren Umgebung abgesetzt.