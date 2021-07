RÜLZHEIM. „Enten für Indien“ hat die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) eine Aktion überschrieben, mit der sie Projekte der „Indienhilfe Pater Franklin“ sowie die Hilfsaktionen von Pater Deleep Reddy Allam unterstützen will.

Seit Jahrzehnten setzt sich die kfd für die Indienhilfe ebenso wie auch in letzter Zeit für die Hilfsaktionen von Pater Deleep Reddy Allam, der aus Indien stammt und seit einiger Zeit Priester in der Pfarrei Hl. Theodard ist, ein. Die Not sei durch einen Zyklon und die Corona-Pandemie in Indien derzeit besonders groß, begründet die kfd ihre Hilfe.

Um die Not etwas zu lindern, veranstaltet die kfd am Sonntag, 29. August, die Aktion „Enten für Indien“ vor der Katholischen Kirche. Schirmherren sind Pfarrer Michael Kolb und Verbandsbürgermeister Matthias Schardt. Die Enten sollen von einem Radlader in ein großes Becken gekippt werden, aus dem die Schirmherren dann die Enten angeln und damit die Gewinner ermitteln sollen. Die Enten werden vom REWE-Markt Rülzheim gestiftet. Für die gezogenen Gewinner gibt es Sachpreise wie eine Spielekonsole, E-Book-Reader, Gutscheine für den Europa-Park oder Einkaufsgutscheine für Geschäfte aus der Verbandsgemeinde. Geplant ist auch ein musikalisches familienfreundliches Rahmenprogramm. Die Enten werden ab sofort zum Stückpreis von 5 Euro verkauft.

Info

Aktion „Enten für Indien“, Sonntag, 29. August, 14 Uhr, Deutschordensplatz. Enten-Vorverkauf: Bestellung unter kfd-ruelzheim@t-online.de. Verkaufsstellen: Katholisches Pfarrbüro; Familie Renner/Wingerter, Mauritiusstr. 34 & 36; Christine Müller, Beethovenring 21; Petra Wingerter-Stubenrauch, Helle Eichen 1. Weiterer Vorverkauf: Samstag, 10. und Samstag, 31. Juli: EDEKA-Markt; Samstag, 24. Juli, und Samstag, 7. August: REWE-Markt, jeweils 8.30 bis 14 Uhr. Samstag, 21. August, 8 bis 13 Uhr: Mittlere Ortsstraße neben dem Wachthäusel. Weitere Hilfe in Form von Geld, Gutscheinen oder Sachspenden sind erwünscht. Geldspenden auf das Konto der kfd Rülzheim, IBAN: DE21 5486 2500 0000 0329 21, Stichwort „Enten für Indien“.