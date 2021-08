„Enten für Indien“ hatte die katholische Frauengemeinschaft (kfd) eine Aktion überschrieben, mit der sie Projekte der „Indienhilfe Pater Franklin“ sowie die Hilfsaktionen von Pater Deleep Reddy Allam unterstützen will. Am kommenden Sonntag werden die Gewinner „geangelt“.

Seit Jahrzehnten setzt sich die kfd für die Indienhilfe ein, ebenso wie auch in letzter Zeit für die Hilfsaktionen von Pater Deleep Reddy Allam, der aus Indien stammt und seit einiger Zeit Priester in der Pfarrei Hl. Theodard ist. Um die Not ein klein wenig zu lindern, wurde diese Aktion ins Leben gerufen.

Bei der Ziehung sollen die beiden Schirmherren, Bürgermeister Matthias Schardt und Pfarrer Michael Kolb, die Enten aus einem großen Bottich angeln und damit die Gewinner ermitteln.

Info



Enten für Indien: Ziehung der Gewinner, Sonntag, 29. August, 14 Uhr, Deutschordensplatz.