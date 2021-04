Gleich mehrere Bürger meldeten am Donnerstag gegen 17 Uhr der Polizei, dass im Bereich des Wörther Marktplatzes wohl zwei verletzte Enten sitzen würden. Die Polizeibeamten nahmen den Einsatz offensichtlich mit viel Humor: Man konnte „die Tiere ordnungsgemäß parkend in einer Parkbucht“ feststellen, heißt es im Polizeibericht, „allerdings ohne die erforderliche Parkscheibe auszulegen“. Noch während des verkehrserzieherischen Gespräches „fluchtwatschelten die beiden Störer davon“.

Als die Beamten deshalb eine Verwarnung aussprechen wollten, setzten die beiden Flugtiere zum Start an und erhoben sich gesund in die Lüfte. „Auf eine Verfolgung unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers wurde verzichtet“, heißt es abschließend in der Meldung.