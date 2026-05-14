Was wächst, blüht und duftet rund um das Leimersheimer Fischmal? Am Sonntag, 17. Mai, laden Helga und Erwin Stengelin vom Förderkreis für Heimat- und Brauchtumspflege zu einem naturkundlichen Rundgang um das Gewässer ein. Dabei erfahren Teilnehmende, welche Pflanzen im Biotop gedeihen. Start ist am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr an der Brücke am Entwässerungsgraben bei der Hugo-Dörrler-Halle, Rheinstraße 42. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und führt teilweise über unbefestigte Wege. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung werden empfohlen. Der Weg ist eingeschränkt barrierefrei. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Telefonnummer 0176 567 02 089 gebeten.