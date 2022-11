Karlsruhe. Komponierte und Momentaufnahmen. Bekanntes neben Wegesrand. Stimmungen einer Stadt. Das soll das neue Foto-Buch mit dem Titel „Karlsruhe – Fotografien“ über die Metropole aufzeigen.

Von Stefan Jehle

Der Bildband sollte anders sein: ein Mischung aus großformatigen Fotos und kleinen Momentaufnahmen. Bekanntes neben Wegesrand. Stimmungen einer Stadt. Ruhe und Bewegung, mal mit Menschen, mal nur Architektur. Sage und schreibe 535 Bilder auf 208 Seiten zählt das Buch. Zwei Fotografen hat der Lindemanns-Verlag engagiert, ist zudem eine Kooperation mit der Stadt Karlsruhe eingegangen. Die Begleit- und Bildtexte sind in drei Sprachen abgedruckt: in Deutsch, Französisch und in Englisch. Die beiden Karlsruher Fotografen vermitteln in den großen, ganz- und doppelseitigen, aber auch einer Vielzahl kleinteiliger Fotos ganz unterschiedliche Sichtweisen. Die strenger wirkenden architektonischen Aufnahmen, teils auch der Landschaftsbilder, stammen überwiegend von Steffen Galster, die „bewegten“ Bilder mit Menschen vor allem von Gustavo Alàbiso.

Die Fotos, die die beiden über Monate hinweg – vor allem in den Jahren 2021 und 2022 – geschossen haben, bilden nahezu alle Facetten der gerade mal eben 307 Jahre alten Stadt ab. Das reicht von der idyllischen Atmosphäre in Rheinauen und Hafen, über das Leben im Schlossgarten, auf der (neuen) Turmberg-Treppe – von der Weinlese in Durlach bis zu den Ballett-Tänzern des Staatstheaters, der Kultur rund um das Tollhaus und „dem Leben“ an Deutschlands höchsten Gerichten. Es fehlen aber auch nicht die architektonischen „Highlights“ der Stadt, nicht die Unterschiede von Tag- und Nachtleben, nicht die Facetten der einzelnen Ortsteile, weit weg vom Zentrum der Stadt. Natürlich sind mit drin: die Pyramide, als eher altertümliches Relikt, als das Wahrzeichen der Stadt – und die jüngere Geschichte, die U-Bahn, die Schlosslichtspiele. Wie gesagt: es gibt vieles zu entdecken. Der Bild-Band gleicht, auch für solche, die lange in der Stadt Karlsruhe leben, einer kleinen Abenteuerreise.