Bei der vergangenen Sitzung der Eurodistrict Pamina-Versammlung wurde es deutlich gesagt: Die Entbindungsstation im Krankenhaus Wissembourg steht auch Frauen aus Deutschland offen. Um diese Information noch bekannter zu machen, wird es demnächst eine Veranstaltung in der Einrichtung geben. Fest steht jedoch, dass bereits jetzt alles rechtliche auf den Weg gebracht wurde, damit Frauen aus dem benachbarten Deutschland ihre Kinder in Frankreich bekommen können. Bislang war dies nur in Notfällen möglich. Es habe viele Gespräche und einen hohen Klärungsbedarf, beispielsweise mit den Krankenkassen erfordert, um das grenzüberschreitende Projekt auf die Beine zu stellen, wie es im Gremium hieß. Eine der wichtigsten Fragen - welche Staatsbürgerschaft die Babys haben - sei ebenfalls weitestgehend geklärt: Kinder deutscher Eltern, sind deutsch – auch wenn sie im Ausland geboren sind. Vor allen für Frauen aus den grenznahen Orten der Pfalz bietet sich das Krankenhaus in Wissembourg an, da die Entbindungsstationen in Bad Bergzabern und Kandel bereits geschlossen sind. Auch für Frauen aus den südwestpfälzischen Ortschaften wie Rumbach oder Bundenthal ist Wissembourg näher als das Krankenhaus in Pirmasens.