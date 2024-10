Die Kommunen arbeiten immer enger zusammen. Das zeigen auch die jüngsten Entscheidungen in Wörth in Sachen Datenschutz und Gemeindeschwester Plus.

Nach dem Verbandsgemeinderat Hagenbach stimmte auch der Hauptausschuss der Stadt Wörth einstimmig der Bestellung eines interkommunalen Datenschutzbeauftragten zu. Die Stelle wird durch die Verbandsgemeinde Hagenbach vorgehalten und im dortigen Stellenplan ausgewiesen und mit den Beteiligten jeweils jährlich abgerechnet.

Die Stadt Wörth hat zusammen mit den Verbandsgemeinden Hagenbach und Kandel bereits positive Erfahrungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sammeln können. Das Programm „Starke Kommunen/Starkes Land“ war der Motor für die Einrichtung der Zentralen Vergabestelle in Maximiliansau, die seit 2019 erfolgreich betrieben wird. Darüber hinaus wurden Aufgaben der Feuerwehren Kandel, Wörth und Hagenbach zentralisiert und damit Synergien erreicht. Das gemeinsame Projekt „Gemeindeschwester Plus“ gilt ebenfalls als ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit.

Da jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten haben müsse, verspreche die gemeinsame Schaffung für die drei Kommunen auch Einsparungsmöglichkeiten. Die einzustellende Person soll als Datenschutzbeauftragter noch die Aufgaben als Beauftragter für die Koordination und Abwicklung von Anfragen über das Landestransparenzgesetz übernehmen sowie zentrale Ansprechperson im Rahmen des Hinweisgeberschutzgesetzes (Whistleblowing) und Korruptionsbeauftragter sein.

Das Land plane eine Förderkulisse aufzubauen, mit welcher eine nicht rückzahlbare Anschubfinanzierung für diese interkommunalen Kooperationen ermöglicht wird – wie bei der Einrichtung der Vergabestelle. Unter dieser Voraussetzung stimmte der Hauptausschuss einstimmig zu.

Ebenso einstimmig wurde die Fortführung des Projektes Gemeindeschwester Plus beschlossen. Es wird zwar dem Landkreis übergeben, aber die Anstellungsträgerschaft bleibt bei der ökumenischen Sozialstation Hagenbach, Kandel, Wörth und wird so unverändert fortgeführt – wie Bürgermeister Steffen Weiß und der Abteilungsleiter der Zentralverwaltung Tobias Simon erläuterten.