Gut angenommen wird bei Sitzungen des Gemeinderates der Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“. Dies war auch bei der Sitzung am Mittwochabend so. Immerhin zeigten 13 Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse am kommunalen Geschehen, was bei einer Einwohnerzahl von etwas mehr als 200 doch beachtlich ist. Viele von ihnen trugen ihre Wünsche und Anliegen vor oder listeten Mängel auf. Dabei wurde deutlich, dass der Ortsbürgermeister und sein Beigeordneter oft persönlich mit Hand anlegen müssen, damit notwendige Arbeiten zeitnah erledigt werden. Beide üben jedoch nur ein „Ehrenamt“ aus, können es beim besten Willen nicht immer allen recht machen. Da tut es gut, wenn aus der Bürgerschaft heraus auch Hilfs- oder Spendenbereitschaft bekundet wird. Dass der Bürger Manfred Huth hier wieder 2500 Euro für die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde spendete, ist erfreulich, aber auch die Einladung von Gabi Müller, deren kostenloser Kurs Wirbelsäulengymnastik am Dienstagabend begonnen hat.