Süßes, Energy-Drinks, Vapes: Automaten in der Nähe von Schulen sorgen für Kritik. Welche Regeln gelten und wie Betreiber reagieren.

Ein Snackautomat mit Süßigkeiten und Energy Drinks hat kürzlich in Wörth für Diskussionen gesorgt: Der Betreiber hat den Automaten bei der Carl-Benz-Gesamtschule und dem Europa-Gymnasium aufgestellt. Die Schulleitungen sahen das zucker- und koffeinhaltige Sortiment äußerst kritisch.

Wörth ist kein Einzelfall. In Germersheim gibt es gleich mehrere Automaten an Schulen: Einer steht direkt gegenüber der Weizsäcker-Realschule und ein weiterer, nicht weit entfernt, am Verkehrskreisel Richtung Goethe-Gymnasium. Nicht nur Chips, Bifi, Schokoriegel und Energy Drinks können an den Automaten gezogen werden, sondern auch Vapes, Einweg-Zigaretten. Am Kreisel gibt es zudem ein begehbares Automaten-Kiosk.

Vapes mit Alterscheck

Die Schulen schreien auch hier nicht Hurra. „Wenn ich es entscheiden dürfte, würden die Automaten hier nicht stehen“, sagt Johannes Müller, Leiter der Realschule, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Das Sortiment direkt „vor der Nase der Kinder“ sei verführerisch, die Schule aber weitgehend machtlos. Die gesetzlichen Vorgaben ermöglichen die Aufstellung. Über die Hausordnung kann die Schule ein wenig einwirken: Laut dieser dürfen die Jugendlichen in der Schule keine koffein- oder taurinhaltigen Getränke trinken.

Gegenüber der Realschule steht ein Automat einer badischen Firma... Foto: Natascha Ruske

Wie lauten die Vorgaben für Warenautomaten? Auf Privat- und Gewerbefläche braucht es keine baurechtliche Genehmigung. Für Standorte auf Gehwegen muss laut Kreisverwaltung die örtliche Straßenbaubehörde zustimmen. Es gelten folgende Jugendschutz-Vorgaben: Alkohol ist in Automaten im öffentlichen Raum verboten und Tabak darf nur über eine Alterskontrolle verkauft werden. Für Energy Drinks gilt in Deutschland keine Altersgrenze. Einen Bannkreis für die koffeinhaltigen Getränke oder für Vapes, wie etwa die 100-Meter-Verbotszone bei Schulen für Cannabis-Konsum, gibt es nicht.

Kompromiss angestrebt

Viele Schüler, die mit dem Bus kommen, machen einen kleinen Umweg und decken sich an den Snackautomaten für den Tag ein, erzählt Martin Stein, Schulleiter des Goethe-Gymnasiums, auf Nachfrage. Vor allem die Vapes und Energy Drinks sieht er kritisch. Der Einfluss, den die Schule nehmen kann, sei begrenzt. Die Elternvertreter beider Schulen haben sich kurz geschlossen und Kontakt mit dem Betreiber des Automaten und des Kiosks am Kreisel aufgenommen. Dieser sei gesprächsbereit, sagt Martin Stein. Es soll ein Treffen geben, bei dem über das Sortiment und Veränderungswünsche geredet und möglichst ein Kompromiss gefunden wird.

... mit Süßigkeiten, Getränken und E-Zigaretten. Foto: Natascha Ruske

„Wir sind da sehr kooperativ“, sagt Daniel Tissberger. Er betreibt mit einem Geschäftspartner den Automaten und das Kiosk „Animart“ am Verkehrskreisel zwischen den Schulen. Den Automaten an der Realschule hat hingegen ein Unternehmen aus Graben-Neudorf aufgestellt. Der Standort am Kreisel sei „kein strategischer für Umsatz“, sagt Tissberger. Hier ist vielmehr der Sitz der Germersheimer Firma, die hauptsächlich Automaten in öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern in der Region bereitstellt und hier Gewerbefläche hat.

Smoothies und Zuckerwatte

Der 24/7-Automat im Außenbereich hat neben Süßigkeiten auch ein kleines Sortiment an Vapes und Snus, erläutert Tissberger. Snus sind Nikotinbeutel für unter die Lippe, eine Alterskontrolle ist, genauso wie für Vapes, erforderlich. Im Kiosk habe man bewusst auf solche Waren verzichtet. Der sei „kirmesmäßig“ für Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Hier stehen neben zwei Snackautomaten mit Süßigkeiten und Energy Drinks unter anderem Geräte für Smoothies, Slush-Eis und Zuckerwatte sowie ein Greifautomat.

Für die Energy Drinks gebe es keine Altersabfrage. Da die Dosen frei verkäuflich seien, würde eine solche Verifizierung wenig Sinn machen, meint Tissberger. Dann würden die Drinks eben woanders gekauft. Sein Partner und er wollen sich mit den Schulen „zusammensetzen und miteinander sprechen“. Es gibt auch schon Ideen, was im Sortiment geändert werden könnte. In Wörth hat der dortige Betreiber Produkte ausgetauscht und eine Alterskontrolle für Red Bull und Co. eingeführt.