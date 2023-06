Es geht um das Thema Energiewende und darum, wie Vereine ihre Energiekosten senken können. Welchen Weg könnte ein Verein gehen, um seinen Bedarf für eine passende PV-Anlage zu ermitteln? Für welchen Verein lohnt sich eine kleine Anlage, für welchen Verein lohnt sich eine größere PV-Anlage? Welche Mittel und Wege kann die Landesregierung hierfür anbieten? Welche Institutionen können einen Verein bei dieser Entscheidung unterstützen. Die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche lädt ein, diese und andere Fragen in einer offenen Gesprächs- und Informationsrunde zu diskutieren. Folgende Experten werden dafür zur Verfügung stehen: Dr. Helmut Schneider, ehemaliger 1. Vorstand des TC 77 Jockgrim (Installation einer PV-Anlage Ende 2022), Patrick Müller, Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Fachmann zum Thema: „Förderanträge Energiekosten“, Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie/Bauen, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz . Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, im Protestantischen Gemeindezentrum im Parkring 10 in Jockgrim statt. Anmeldung bis Montag, 10. Juli beim Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Rehak-Nitsche per E-Mail über buero@rehak-nitsche.de oder per Telefon unter 07271 50 880 88. Die Plätze sind begrenzt.