Energiesparkommissar Carsten Herbert kommt am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr in die Stadthalle Germersheim, Theobald Straße 1. Die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Kathrin Schönmann, weißt auf diesen Vortrag hin, teilt der Landkreis Germersheim mit. Darin geht Herbert unter anderem der Frage nach, was und in welcher Reihenfolge zu tun ist, um ein Wohnhaus fit für die Zukunft zu machen. Mehr Informationen sind unter energiesparkommissar.de/live zu finden.