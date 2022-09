Energie bald unbezahlbar

Zuletzt machte vor allem der Fachkräftemangel Bäckern und Metzgern zu schaffen. So sehr, dass auch in der Südpfalz viele Betriebe die Reißleine zogen. Nun zwingen sie die steigenden Energiekosten in die Knie.

Neuer Wohnkomplex geplant

In der nördlichen Innenstadt sind bauliche Veränderungen

angedacht. Ein Investor plant auf dem Bingo-Markt-Gelände in der Horststraße eine Wohnanlage mit 100 bis 120 Einheiten.

Die Mottenplage

In der Familie Reimer kämpfen Schlupfwespen gegen ungebetene Gäste. Klappt’s?

Buchmann soll verkauft werden

Das Ende einer Ära. Seit 125 Jahren ist der Kartonhersteller Buchmann familiengeführt. Nun haben sich die Eigentümer entschlossen, einen Nachfolger für den Traditionsbetrieb zu suchen. Was bedeutet das für den Standort mit über 300 Mitarbeitern?

Stadt setzt auf Radverkehr

Das Ziel ist weniger Autos und mehr Radverkehr. Für radfahrende Mitarbeiter und in Teilen für die Bevölkerung wird eine Infrastruktur aufgebaut.

19-Jähriger zu Haft verurteilt

Raub, räuberische Erpressung und Körperverletzung. Das sind die Taten, die für den Heranwachsenden vorerst das Ende der Freiheit bedeuten.