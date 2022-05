Die Fahrt eines 40-jährigen Autofahrers endete am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr auf der Alfred-Nägele-Straße in Bruchsal-Büchenau an einer Garagenwand. Anwohner sprachen den Fahrer eines Nissan an und bemerkten, dass dieser betrunken war. Ein Alkoholtest durch die herbeigerufene Polizei ergab einen Wert von über 1,8 Promille. An der Garage und den Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.